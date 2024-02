Anschlag auf Moschee in Burkina Faso: Mehrere Dutzend Tote

Bei einer Attacke auf eine Moschee im westafrikanischen Burkina Faso sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen dutzende Menschen getötet worden. Bewaffnete Angreifer hätten am frühen Sonntagmorgen in der Stadt Natiaboani im Osten des Landes das Feuer auf die Gläubigen eröffnet, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag von einer Quelle innerhalb der Sicherheitskräfte. Demnach wurden "mehrere Dutzend" Menschen getötet.