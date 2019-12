Annonce auf LinkedIn: Queen sucht Social-Media-Manager

Turbulente Zeiten

Die Stellenausschreibung kommt zu einer Zeit, in der die Royals nach einer recht langen Phase der ruhe wieder mit Kritik konfrontiert sind: Die Negativschlagzeilen rund um Prince Andrew, den Lieblingssohn der Queen, machen dem Palast zu schaffen. Die Amerikanerin Virginia Giuffre wirft ihm bekanntlich vor, sie vor fast 20 Jahren als Minderjährige zweimal missbraucht zu haben. Giuffre war eines der Opfer von Jeffrey Epstein, der im August im Gefängnis Suizid beging – einem Freund Andrews. Epstein wurde vorgeworfen, Dutzende Minderjährige missbraucht und zur Prostitution gezwungen zu haben.

Bis Freitagnachmittag hatten sich via LinkedIn bereits 200 Personen auf die Stelle beworben. Für Arianne Chernock, Professorin für moderne britische Geschichte in Boston, gibt es wegen des Andrew-Skandals „eine neue Dringlichkeit“, den Außenauftritt der Royals zu verbessern, wie sie der New York Times sagte. Eine Social- Media-Veteranin sagte dem Blatt zudem, dass das Gehalt für die Stelle jedenfalls ziemlich niedrig sei: Es sehe nach einem „ziemlich hohen Maß an Verantwortung aus“, die man da umgehängt bekomme, so die amerikanische PR-Beraterin Jen Danzi.