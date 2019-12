Andrew bringt "die Firma" in ärgste Bedrängnis seit Dianas Tod

Immer tiefer verstrickt sich Prinz Andrew in den Skandal um Jeffrey Epstein. Der umstrittene US-Milliardär hatte sich genau am Tag nach der Veröffentlichung von Gerichtsakten, in denen Andrews Name mehrmals genannt wird, in der Zelle das Leben genommen.

Nun ist ein Foto aufgetaucht, das Epstein in Begleitung des ebenfalls heftig umstrittenen ehemaligen Filmmoguls Harvey Weinstein zeigt, dessen Übergriffe die #MeToo-Welle ausgelöst haben. Das Foto entstand bei der Geburtstagsfeier von Andrews Tochter Beatrice. Sie hatte 2006 ihren 18. Geburtstag gefeiert und Epstein, Weinstein und Ghislaine Maxwell eingeladen.