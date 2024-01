Todesschuss bei Filmdreh: Alec Baldwin erneut angeklagt

Das Geschworenengericht, das aus Bürgern des zuständigen Staates zusammengesetzt wird, untersuchte in den vergangenen Monaten nach der Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft den Fall. Am Freitag gab das zuständige Gericht im US-Staat New Mexico bekannt, dass erneut Anklage wegen fahrlässiger Tötung gegen Baldwin erhoben wurde.