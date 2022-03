Angst vor Vulkanausbruch auf den Azoren

Auf der zu Portugal gehörenden Azoren-Insel São Jorge wächst nach Tausenden von kleineren Erdbeben in den vergangenen Tagen die Sorge vor einem Vulkanausbruch. In nur sieben Tagen seien knapp 13.000 Erdstöße erfasst worden, teilte das seismisch-vulkanologische Überwachungszentrum der Azoren (Civisa) am Samstag mit. Das seien doppelt so viele wie im gesamten vergangenen Jahr.