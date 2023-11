Angeschlagen: Papst verzichtete auf Verlesen seiner Rede

Papst Franziskus soll gesundheitlich angeschlagen sein. Das berichten einige italienische Medien am Montag. Bei einer Audienz am Vormittag im Vatikan soll er auf das Verlesen seiner Rede verzichtet haben, meldete Kathpress. Ihm gehe es gesundheitlich nicht gut, so seine Begründung.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete von einer Erkältung. Der Vatikan bestätigten das Austeilen der Rede an die Teilnehmenden.

➤ Mehr lesen: Papst nach Darmoperation zu Scherzen aufgelegt