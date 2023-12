Amsterdam: Tempolimit 30 auf fast allen Straßen

In Amsterdam gilt ab Freitag Tempo 30 auf den meisten Straßen. Es ist die erste Stadt der Niederlande, die die Höchstgeschwindigkeit in diesem großen Stil reduziert. Die Grachtenmetropole hofft, dass die Stadt dadurch sicherer und stiller wird. In der Nacht auf Freitag sollten spezielle Teams Tausende zuvor aufgestellte Verkehrsschilder freigeben.

➤ Mehr lesen: Neues Image: Amsterdam will keine Drogen- und Sextouristen mehr

Das Tempolimit sei notwendig wegen des zunehmenden Gedränges in der Stadt, sagte die für Verkehr zuständige Beigeordnete, Melanie van der Horst. "Dadurch gibt es immer mehr gefährliche Situationen im Verkehr." Im vergangenen Jahr sind rund 4.800 Verkehrsunfälle gemeldet worden, bei denen ein Krankenwagen gerufen worden war. 15 Menschen starben.