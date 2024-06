"Engel mit Eisaugen": Amanda Knox erneut vor Gericht in Italien

Fast zehn Jahre nach ihrem Freispruch in einem spektakulären Mordprozess steht die US-Amerikanerin Amanda Knox in Italien wieder vor Gericht.

Die inzwischen 36-Jährige erschien am Mittwoch vor einem Berufungsgericht in Florenz, weil sie einen weiteren Freispruch erreichen will. Dabei geht es um die Frage, ob ein anderes Urteil in Zusammenhang mit der Ermordung einer britischen Austauschstudentin 2007 rechtens ist.

Knox - auch bekannt als "Engel mit den Eisaugen" - lebt inzwischen wieder in den USA. Der Fall ist bis heute nicht geklärt.