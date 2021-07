"Engel mit Eisaugen" Amanda Knox spricht über dramatische Fehlgeburt

Amanda Knox galt als Verdächtige im Mordfall Meredith Kercher in Perugia. Die Studentin war 2007 getötet worden. Knox verbrachte vier Jahre in Untersuchungshaft, ehe sie in letzter Instanz freigesprochen wurde und in die USA zurückkehrte. In den Medien wurde die damalige Studentin als "Engel mit den Eisaugen" bezeichnet. Knox hat mittlerweile ein Buch über ihre Haftzeit in Italien geschrieben. In ihren Memoiren "Waiting To Be Heard" berichtet sie unter anderem von sexueller Belästigung durch einen Wärter.