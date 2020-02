Am Geldhahn im Sozialamt: Dänin überwies sich selbst 16 Millionen

In Südafrika war Endstation für die Dänin Britta Nielsen. Die 65-Jährige hatte sich jahrelang an der dänischen Staatskassa bedient. Als Mitarbeiterin des Sozialamtes hat sich zwischen 1993 und 2018 rund 300 Mal ihre eigene Bankverbindung als Empfängerin angegeben - und damit Geld abgezweigt, das an sozial Schwache gehen sollte.

Die Ausbeute: Rund 117 Millionen Dänische Kronen, umgerechnet 15,5 Millionen Euro. Davon finanzierte Nielsen unter anderem Luxusautos und Immobilien.

Bei einer Revision 2018 sind die Behörden der mittlerweile wohlhabenden Frau auf die Schliche gekommen. Zu dem Zeitpunkt war Nielsen bereits in Südafrika, wo sie nach sechs Woche Haft festgenommen wurde.