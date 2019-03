Alternde Akw als Hochrisiko für ganz Europa

In der Atomlobby und in der EU-Kommission sieht man das allerdings anders: Dort geht man davon aus, dass einige Reaktoren bis zu 60 Jahre lang arbeiten können.

Wobei der österreichische Atomexperte Nikolaus Müllner zu bedenken gibt: „Ein 50 Jahre altes AKW kann man technisch gar nicht auf den neustens Stand bringen. Es gibt Grenzen der Nachrüstung.“ Auch ein 50 Jahre altes Auto könne man besser ausstatten, meint Müllner, aber es werde niemals ein neues sein. Konkret heiße das: "Wir akzeptieren bei alten Anlagen ein höheres Risiko."

14 der 28 EU-Staaten sowie die Schweiz betreiben Atomkraftwerke – mit sinkender Tendenz. Mit Abstand größter Atomstromproduzent in Europa ist Frankreich – mit 58 Reaktoren an 19 Standorten.

Den Ausstieg aus der Atomproduktion hält Anschober in Europa dennoch für machbar: „Es geht, wenn man es planbar und vernünftig macht und die Erneuerbare Energie ausbaut'“. Dafür könne man sich den deutschen Atomausstieg zum Vorbild nehmen. Deutschland will seine letzten noch in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke spätestens 2022 abschalten.