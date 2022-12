Alter Obi-Baumarkt brannte in Moskauer Einkaufszentrum

Bei einem Großbrand in einem Einkaufszentrum in einem Moskauer Vorort ist laut Medienberichten ein Mensch ums Leben gekommen. "Die Feuerwehr bekĂ€mpft einen Brand auf einer FlĂ€che von 7.000 Quadratmetern in der Moskauer Region", teilte das russische Notfallministerium am Freitagmorgen im Online-Netzwerk Telegram mit. Den Todesfall bestĂ€tigte es zunĂ€chst nicht.