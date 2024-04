Was passiert, wenn sich ein Alligator auf der Suche nach Nahrung in eine Wohnsiedlung verirrt? Dann benötigt die Polizei die Hilfe sogenannter Reptilienbändiger.

So geschehen kürzlich in Jacksonville, Florida – verschreckte Anrainer meldeten das frei herumlaufende Reptil den Behörden. Um es wieder einzufangen, musste aber ein Spezialist her, der prompt gerufen wurde. Mike Dragich ist Mixed-Martial-Arts-Kämpfer und ein Profi, was Alligatoren angeht. Es ist nicht das erste Tier, das er erfolgreich wieder eingefangen hat.