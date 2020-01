Alkolenker raste in Gruppe: Fahrer wollte Opfer wiederbeleben

Nur wenige Meter trennten die jungen Deutschen von ihrem Hotel, doch sie kamen niemals an. Als die Mitglieder der Reisegruppe in der Nacht auf Sonntag aus Deutschland die Hauptstraße in Luttach in Südtirol überquerten, wurden sie vom Auto eines 27-Jährigen erfasst.

Stefan L. soll mit hoher Geschwindigkeit in die Gruppe gerast sein, er hatte 1,97 Promille im Blut. Bei dem Unfall starben sechs Urlauber, elf weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Montagabend erlag schließlich eine junge Deutsche im Universitätsklinikum Innsbruck ihren schweren Verletzungen. Ein weiteres Opfer befindet sich in kritischem Zustand. Die Gruppe war zuvor im Alpenpub Hexenkessel feiern gewesen, ein Bus hatte sie zurück – in die Nähe ihrer Unterkunft – gebracht.