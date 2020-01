Tödliche Gefahr: Alkolenker blenden Unfallrisiko aus

Auf die Frage, was sie sich vor der Alkofahrt gedacht haben, antworteten knapp 40 Prozent, dass sie sich noch fahrtauglich fühlten, 25 Prozent meinten, es sei eh nicht weit und es werde schon nichts passieren.

Sechs Alkounfälle pro Tag

2018 ereigneten sich im Schnitt sechs Alkoholunfälle pro Tag, insgesamt also 2.291. 2.959 Menschen wurden verletzt, 33 starben. Die meisten Alkounfälle gab es in NÖ (469), die meisten Toten in OÖ (11). Allerdings nahm die Zahl der Lenker, die zur Nachschulung mussten, zuletzt ab.