Feuer im Gebetsraum der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem

Nicht nur Notre-Dame brannte am Montagabend – auch in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem brach Feuer aus. Im Gebetsraum Marwani , wo das Freitagsgebet abgehalten wird, kämpften Einsatzkräfte gegen die Flammen. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, Verletzte gab es keine. Berichten zufolge waren spielende Kinder die Ursache.

Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas beklagte laut Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa das Feuer. Zugleich warnte er vor Angriffen auf die heilige Stätte und betonte, sie wegen eines großen religiösen und humanitären Wertes zu erhalten.