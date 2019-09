AKW Mochovce: Atomaufsichtsbehörde stellte Mängel fest

Die slowakische Atomaufsichtsbehörde (UJD) hat in dem neuen 3. Reaktorblock des grenznahen Atomkraftwerks Mochovce erneut "Mängel" festgestellt. Werden die Defizite nicht behoben, erlaubt UJD weder das Beladen mit Brennstoffen noch die Fortsetzung der Arbeiten am Block, heißt in einem Bericht der Behörde nach einem Funktionstest, wie die tschechische Nachrichtenagentur CTK am Donnerstag meldete.

In dem Testergebnis betonte UJD, bereits mehrmals auf "zahlreiche Rückstände und Mängel im dritten Reaktorblock" hingewiesen zu haben. "Eine hohe Anzahl von scheinbar nicht zusammenhängenden Unregelmäßigkeiten könnten sich synergetisch auswirken", warnte die Behörde. Die UJD hatte diesmal einen sogenannten Warmprobebetrieb ("hot functional test") durchgeführt.