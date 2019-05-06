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Chronik | Welt
05/06/2019

Aktuelle Flugzeug-Unfälle: Die Crash-Liste im Überblick

© Bild: APA - Austria Presse Agentur

Die aktuelle Unfall-Datenbank der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO.

Seit Jahresbeginn 2019 wurden 48 Flugzeugunfälle gezählt. Hier sehen Sie auf den Unfalldatenbank der ICAO.

DATUM

12-JAN-2019

TYPE

Canadair CL-600 Challenger 601

Registrierung

N813WT

Flugzeughalter

TW 601-C Investment LLC

Tote

0

Location

Ox Ranch Air...

     A2*
  Boeing 707-3J9C EP-CPP Iran AF, op.for Saha Air 15 Fat'h Airport     A1*
16-JAN-2019 Cessna 208B Grand Caravan 8R-YAC ASL 0 Ogle Airport...     A2
21-JAN-2019 AMI DC-3-65TP N467KS Priority Air Charter 2 near Kidron-Stolt...     A1
21-JAN-2019 Boeing 737-330 (QC) 9S-AHJ Serve Air 0 Kinshasa-N'D...     A2
22-JAN-2019 Boeing 737-8LJ (WL) VP-BRR Aeroflot 0 Khanty-Mansi...     H2
23-JAN-2019 DHC-8-102 Dash 8 C-GTCO Air Creebec 0 Rouyn Airpor...     A2
26-JAN-2019 Airbus A321-231 TC-OEB Onur Air 0 Antalya Airp...     O2
28-JAN-2019 ATR-72-500 EC-LYJ Air Europa, opb Swiftair 0 Palma de Mal...     A2
29-JAN-2019 Beech B200 Super King Air N13LY Guardian Flight 3 near Kake, AK     A1
30-JAN-2019 Beech 200 Super King Air C-GTUC Air Tindi 2 near Whatì/Lac La...     A1
04-FEB-2019 Boeing 737-300   Tarco Airlines, opf Sudan Airways 0 Khartoum-Civ...     H2
08-FEB-2019 Convair C-131B Samaritan N145GT Conquest Air Cargo 1 near Bay Harbor I...     A1
08-FEB-2019 Airbus A321-251N SE-RKA Novair 0 Billund Airp...     A2
09-FEB-2019 Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) 5Y-KYR Kenya Airways 0 Nairobi-Jomo...     O2
09-FEB-2019 Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) 5Y-FFF Kenya Airways 0 Nairobi-Jomo...     O2
11-FEB-2019 Raytheon Beechjet 400A N750TA Stein's Aircraft Services 0 Richmond Mun...     A2
23-FEB-2019 Boeing 767-375ER (BCF) (WL) N1217A Amazon Prime Air, opb Atlas Air 3 Trinity Bay,...     A1
24-FEB-2019 Boeing 737-8E9 (WL) S2-AHV Biman Bangladesh 1 Chittagong-S...     H2
26-FEB-2019 Gulfstream G200 Galaxy 4K-AZ88 Silk Way Business Aviation 0 Moskva-Shere...     A2
01-MAR-2019 Airbus A320-214 OE-LOA LaudaMotion 0 London-Stans...     A2
04-MAR-2019 Embraer ERJ-145XR N14171 CommutAir, opf United Express 0 Presque Isle...     A2
04-MAR-2019 Cessna 208B Grand Caravan C-FAFV Amik Aviation 0 near Little Grand...     A2
09-MAR-2019 Douglas DC-3 HK-2494 LASER 14 Finca La Ben...     A1
09-MAR-2019 Gulfstream G-IV N505GF   0 Atlanta-DeKa...     A2
10-MAR-2019 Boeing 737 MAX 8 ET-AVJ Ethiopian Airlines 157 near Addis Ababa-...     A1

Chronik | Welt

Nach Absturzserie: Boeing 737 MAX8 wird in die Wüste geschickt

Das Flugverbot dürfte noch länger dauern - Triebwerksproblem bei Überstellung.

DATUM

10-MAR-2019

Type

Hawker Siddeley HS-125-600A

Registrierung

fake reg.

Flugzeughalter

private

Tote

1

Location

near San Pedro Pe...

 

 

Unfallkategorie

A1*

10-MAR-2019

Bombardier CRJ-702ER (CL-600-2C10)

N530EA

PSA Airlines, opf American Eagle

0

Charlotte-Do...

 

 

A2*

10-MAR-2019

Bombardier CRJ-900LR (CL-600-2D24)

N569NN

PSA Airlines, opf American Eagle

0

Charlotte-Do...

 

 

A2

11-MAR-2019

CC-138 Twin Otter (DHC-6)

13803

RCAF

0

near Inuvik, NT

 

 

A2

12-MAR-2019

Beech A100 King Air

N945WS

Golden Wings Aviation

0

Latrobe-West...

 

 

A2

14-MAR-2019

Cessna 650 Citation III

N220CM

RP Sales and Leasing

0

Orlando Sanf...

 

 

A2

18-MAR-2019

Bombardier Challenger 300

9M-TST

Berjaya Air

0+ 1

Kuala Lumpur...

 

 

A2

18-MAR-2019

IAI 1124 Westwind

N4MH

Sundance Airport FBO

2

Oklahoma Cit...

 

 

A1

19-MAR-2019

Fokker 100

EP-IDG

Iran Air

0

Tehran-Mehra...

 

 

A2

22-MAR-2019

Rockwell Sabreliner 60

N990PA

private

0

near Bajamar

 

 

A1

23-MAR-2019

Beech B200 Super King Air

A2-MBM

Major Blue Air

1

Matsieng Aer...

 

 

C1

27-MAR-2019

Antonov An-2

CU-A1825

ENSA

0

Alonso de Rojas

 

 

A2

08-APR-2019

BAe 4100 Jetstream 41

HI1038

Sky High Aviation Services

0

Dominica Dou...

 

 

A2

10-APR-2019

Airbus A321-231 (WL)

N114NN

American Airlines

0

New York-Joh...

 

 

A2

13-APR-2019

Rockwell Sabreliner 65

N265DS

Classic Aviation

3

near New Albany, MS

 

 

A1

14-APR-2019

Let L-410UVP-E20

9N-AMH

Summit Air

1+ 2

Lukla-Tenzin...

 

 

A1

16-APR-2019

BN-2B-27 Islander

CC-CYR

Archipiélagos Servicios Aéreos

6

near Puerto Montt...

 

 

A1

24-APR-2019

Cessna 551 Citation II/SP

D-IADV

private

0

Siegen-Siege...

 

 

A1

24-APR-2019

Beech B200 Super King Air

C-FRMV

Keewatin Air

0

Gillam Airpo...

 

 

A2

03-MAY-2019

Boeing 737-81Q (WL)

N732MA

Miami Air International

0

Jacksonville...

 

 

A1

03-MAY-2019

Douglas C-47A (DC-3)

C-GJKM

Buffalo Airways

0

near Hay River Ai...

 

 

A2

05-MAY-2019

Sukhoi Superjet 100-95B

RA-89098

Aeroflot

41

Moskva-Shere...

 

 

A1

A1 = Totalschaden am Flugzeug

A2= reparierbarer Schaden am Flugzeug