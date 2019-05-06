Aktuelle Flugzeug-Unfälle: Die Crash-Liste im Überblick
Die aktuelle Unfall-Datenbank der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO.
Seit Jahresbeginn 2019 wurden 48 Flugzeugunfälle gezählt. Hier sehen Sie auf den Unfalldatenbank der ICAO.
|
DATUM
|
TYPE
Canadair CL-600 Challenger 601
|
Registrierung
N813WT
|
Flugzeughalter
TW 601-C Investment LLC
|
Tote
0
|
Location
Ox Ranch Air...
|A2*
|Boeing 707-3J9C
|EP-CPP
|Iran AF, op.for Saha Air
|15
|Fat'h Airport
|A1*
|16-JAN-2019
|Cessna 208B Grand Caravan
|8R-YAC
|ASL
|0
|Ogle Airport...
|A2
|21-JAN-2019
|AMI DC-3-65TP
|N467KS
|Priority Air Charter
|2
|near Kidron-Stolt...
|A1
|21-JAN-2019
|Boeing 737-330 (QC)
|9S-AHJ
|Serve Air
|0
|Kinshasa-N'D...
|A2
|22-JAN-2019
|Boeing 737-8LJ (WL)
|VP-BRR
|Aeroflot
|0
|Khanty-Mansi...
|H2
|23-JAN-2019
|DHC-8-102 Dash 8
|C-GTCO
|Air Creebec
|0
|Rouyn Airpor...
|A2
|26-JAN-2019
|Airbus A321-231
|TC-OEB
|Onur Air
|0
|Antalya Airp...
|O2
|28-JAN-2019
|ATR-72-500
|EC-LYJ
|Air Europa, opb Swiftair
|0
|Palma de Mal...
|A2
|29-JAN-2019
|Beech B200 Super King Air
|N13LY
|Guardian Flight
|3
|near Kake, AK
|A1
|30-JAN-2019
|Beech 200 Super King Air
|C-GTUC
|Air Tindi
|2
|near Whatì/Lac La...
|A1
|04-FEB-2019
|Boeing 737-300
|Tarco Airlines, opf Sudan Airways
|0
|Khartoum-Civ...
|H2
|08-FEB-2019
|Convair C-131B Samaritan
|N145GT
|Conquest Air Cargo
|1
|near Bay Harbor I...
|A1
|08-FEB-2019
|Airbus A321-251N
|SE-RKA
|Novair
|0
|Billund Airp...
|A2
|09-FEB-2019
|Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW)
|5Y-KYR
|Kenya Airways
|0
|Nairobi-Jomo...
|O2
|09-FEB-2019
|Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW)
|5Y-FFF
|Kenya Airways
|0
|Nairobi-Jomo...
|O2
|11-FEB-2019
|Raytheon Beechjet 400A
|N750TA
|Stein's Aircraft Services
|0
|Richmond Mun...
|A2
|23-FEB-2019
|Boeing 767-375ER (BCF) (WL)
|N1217A
|Amazon Prime Air, opb Atlas Air
|3
|Trinity Bay,...
|A1
|24-FEB-2019
|Boeing 737-8E9 (WL)
|S2-AHV
|Biman Bangladesh
|1
|Chittagong-S...
|H2
|26-FEB-2019
|Gulfstream G200 Galaxy
|4K-AZ88
|Silk Way Business Aviation
|0
|Moskva-Shere...
|A2
|01-MAR-2019
|Airbus A320-214
|OE-LOA
|LaudaMotion
|0
|London-Stans...
|A2
|04-MAR-2019
|Embraer ERJ-145XR
|N14171
|CommutAir, opf United Express
|0
|Presque Isle...
|A2
|04-MAR-2019
|Cessna 208B Grand Caravan
|C-FAFV
|Amik Aviation
|0
|near Little Grand...
|A2
|09-MAR-2019
|Douglas DC-3
|HK-2494
|LASER
|14
|Finca La Ben...
|A1
|09-MAR-2019
|Gulfstream G-IV
|N505GF
|0
|Atlanta-DeKa...
|A2
|10-MAR-2019
|Boeing 737 MAX 8
|ET-AVJ
|Ethiopian Airlines
|157
|near Addis Ababa-...
|A1
|
DATUM
|
Type
Hawker Siddeley HS-125-600A
|
Registrierung
fake reg.
|
Flugzeughalter
private
|
Tote
1
|
Location
near San Pedro Pe...
|
|
|
Unfallkategorie
A1*
|
Bombardier CRJ-702ER (CL-600-2C10)
|
N530EA
|
PSA Airlines, opf American Eagle
|
0
|
Charlotte-Do...
|
|
|
A2*
|
Bombardier CRJ-900LR (CL-600-2D24)
|
N569NN
|
PSA Airlines, opf American Eagle
|
0
|
Charlotte-Do...
|
|
|
A2
|
CC-138 Twin Otter (DHC-6)
|
13803
|
RCAF
|
0
|
near Inuvik, NT
|
|
|
A2
|
Beech A100 King Air
|
N945WS
|
Golden Wings Aviation
|
0
|
Latrobe-West...
|
|
|
A2
|
Cessna 650 Citation III
|
N220CM
|
RP Sales and Leasing
|
0
|
Orlando Sanf...
|
|
|
A2
|
Bombardier Challenger 300
|
9M-TST
|
Berjaya Air
|
0+ 1
|
Kuala Lumpur...
|
|
|
A2
|
IAI 1124 Westwind
|
N4MH
|
Sundance Airport FBO
|
2
|
Oklahoma Cit...
|
|
|
A1
|
Fokker 100
|
EP-IDG
|
Iran Air
|
0
|
Tehran-Mehra...
|
|
|
A2
|
Rockwell Sabreliner 60
|
N990PA
|
private
|
0
|
near Bajamar
|
|
|
A1
|
Beech B200 Super King Air
|
A2-MBM
|
Major Blue Air
|
1
|
Matsieng Aer...
|
|
|
C1
|
Antonov An-2
|
CU-A1825
|
ENSA
|
0
|
Alonso de Rojas
|
|
|
A2
|
BAe 4100 Jetstream 41
|
HI1038
|
Sky High Aviation Services
|
0
|
Dominica Dou...
|
|
|
A2
|
Airbus A321-231 (WL)
|
N114NN
|
American Airlines
|
0
|
New York-Joh...
|
|
|
A2
|
Rockwell Sabreliner 65
|
N265DS
|
Classic Aviation
|
3
|
near New Albany, MS
|
|
|
A1
|
Let L-410UVP-E20
|
9N-AMH
|
Summit Air
|
1+ 2
|
Lukla-Tenzin...
|
|
|
A1
|
BN-2B-27 Islander
|
CC-CYR
|
Archipiélagos Servicios Aéreos
|
6
|
near Puerto Montt...
|
|
|
A1
|
Cessna 551 Citation II/SP
|
D-IADV
|
private
|
0
|
Siegen-Siege...
|
|
|
A1
|
Beech B200 Super King Air
|
C-FRMV
|
Keewatin Air
|
0
|
Gillam Airpo...
|
|
|
A2
|
Boeing 737-81Q (WL)
|
N732MA
|
Miami Air International
|
0
|
Jacksonville...
|
|
|
A1
|
Douglas C-47A (DC-3)
|
C-GJKM
|
Buffalo Airways
|
0
|
near Hay River Ai...
|
|
|
A2
|
RA-89098
|
Aeroflot
|
41
|
Moskva-Shere...
|
|
|
A1
A1 = Totalschaden am Flugzeug
A2= reparierbarer Schaden am Flugzeug