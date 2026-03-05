Video

Jugendliche provozierten ihn: Affe zertrümmert Scheibe im Zoo

Im Memphis Zoo schlug ein Zwergschimpanse auf eine Glasscheibe seines Geheges ein, nachdem Jugendliche ihn provozierten.
Monika Kässer
05.03.2026, 15:08

Ein Zwergschimpanse sitzt in einem Gehege neben einem Holzpfosten und hält etwas in der Hand.

Am 26. Februar kam es im Memphis Zoo im US-Bundesstaat Tennessee zu einem Zwischenfall: Ein Zwergschimpanse (Bonobo) rannte plötzlich auf die Scheibe des Geheges zu, schlug mit voller Wucht dagegen und verursachte dabei einen großen Riss im Sicherheitsglas. Offenbar haben Jugendliche das Tier zuvor provoziert.

Ein Video der Szene verbreitet sich derzeit in den sozialen Medien. 

Affengehege derzeit geschlossen

Wegen Reparaturarbeiten bleibt das Affengehege derzeit geschlossen. In einer Stellungnahme des Zoos auf Facebook heißt es, dass die Spezialanfertigung des Sicherheitsglases einige Zeit in Anspruch nehmen wird. "Während dieser Zeit haben die Bonobos nur eingeschränkten Zugang zu Teilen ihres Außengeheges, was ihre Möglichkeit einschränkt, den verfügbaren Raum vollständig zu nutzen", so der Zoo.

Jugendliche haben Schimpansen provoziert

Grund für das aggressive Verhalten des Zwergschimpansen soll das als provokant empfundene Verhalten einer Gruppe Jugendlicher während ihres Zoobesuchs gewesen sein. Gegenüber dem Sender TV6 erklärte Josiah Long, einer der Jugendlichen, der zum Zeitpunkt des Vorfalls vor dem Sichtfenster stand: "Wir klopften uns ein bisschen auf die Brust, ohne wirklich etwas zu erwarten." 

Affe schlägt Scheibe ein

Plötzlich sei einer der Bonobos auf sie zugerannt und habe gegen die Scheibe geschlagen: "Ich dachte nur: "Oh mein Gott, das Ding kommt auf uns zu"", so der Teenager, der betonte, dass weder er noch seine Freunde respektlos sein wollten.

Melissa Peterson, stellvertretende Kuratorin für Primaten im Memphis Zoo, erklärte im Gespräch mit TV6, dass sie den Jugendlichen keine Vorwürfe mache, rief jedoch dazu auf, den Tieren mit Respekt zu begegnen und sie nicht zu provozieren. "Es könnte sich um Stress, Frustration oder Wut handeln, und das ist einfach nicht angebracht, denn es ist ihr Zuhause", so Peterson.

Stellungnahme des Zoos

Beschädigt wurde lediglich die innere Scheibe des doppelten Sicherheitsglases. Weder Besucher noch das Tier wurden bei dem Vorfall verletzt. 

Gleichzeitig betont der Zoo nochmals ausdrücklich, von störendem Verhalten abzusehen: "Dazu gehört, nicht gegen die Scheiben zu schlagen, Tiere nicht anzuschreien, sie nicht zu provozieren und Absperrungen nicht zu bedrängen. Solche Handlungen können Stress für die Tiere verursachen und ihr Wohlbefinden beeinträchtigen."

kurier.at, mka  | 

