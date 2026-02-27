Mehr als hundert Besucher versammelten sich am 20. Februar am Affengehege des Ichikawa-Zoos nahe der Hauptstadt Tokio, um das sechs Monate alte Makakenbaby Punch (auf Japanisch: Punch-kun) zu sehen. Der kleine Affe wurde zur Internet-Berühmtheit, nachdem Bilder von ihm viral gingen, auf denen er einen Plüschaffen als Mutterersatz mit sich herumschleppt.

Punch wird von Affengruppe akzeptiert Nach anfänglichen Schwierigkeiten, sich in die Gruppe einzugliedern, wird Punch immer mehr in die Affenbande inkludiert. Ein Tier aus der Herde hat ihm sogar eine Umarmung gegeben und sein Fell geputzt. Im Netz sorgten die Aufnahmen der Umarmung für Eurphorie, zahlreiche User und Userinnen freuten sich, dass Punch akzeptiert wird.

Tate-Brüder wollen Babyaffen kaufen Tristan und Andrew Tate, die vor allem für ihre frauenverachtenden Aussagen in sozialen Netzwerken bekannt sind, äußerten sich ebenfalls zur Lage von Punch. Tristan Tate verkündete auf X, dass er den Affen um "250.000 US-Dollar" (ca. 212.000 Euro) kaufen wolle und "nicht spaßen" würde. Während einige Fans von der Idee begeistert waren, fanden sich auch kritische Stimmen darunter: "Das Letzte, was ein Zoo tun sollte, ist, euch einen Affen zu verkaufen, um damit Geld zu verdienen." Die Tate-Brüder gelten als "Helden" der sogenannten Manosphere , einer Online-Realität mit frauenverachtenden Kerlen, die zerstörerische Männerbilder verbreiten und Jugendliche radikalisieren.

, einer Online-Realität mit frauenverachtenden Kerlen, die zerstörerische Männerbilder verbreiten und Jugendliche radikalisieren. Erst im Mai 2025 bestätigten britische Staatsanwälte, dass mehr als 21 Anklagepunkte gegen die Frauenhass-Influencer zugelassen zu haben.

Es sei Anklage gegen Andrew und Tristan Tate wegen Straftaten wie Vergewaltigung, Menschenhandel und Körperverletzung an drei Frauen erhoben haben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

So hat sich die Geschichte um den Babyaffen entwickelt:

Punch nach Geburt von Mutter verstoßen Makakenbabys klammern sich an ihre Mütter, um sich sicher zu fühlen und ihre Muskeln aufzubauen. Medienberichten zufolge zeigte Punchs Mutter nach dessen Geburt im Juli 2025 jedoch keinerlei Interesse an ihrem Jungen. Der Zoo von Ichikawa suchte daher nach einer Alternative, an der sich der kleine Makake festklammern kann– und bot Punch ein Orang-Utan-Kuscheltier an. "Er konnte es leicht greifen", sagte ein Tierpfleger dem Sender Fuji TV. "Vielleicht hat ihm auch gefallen, dass es wie ein Affe aussieht."

Babyaffe Punch wurde gemobbt Das Drama um Punch löste im Internet Mitgefühl aus und brachte ihm eine treue Fangemeinde ein, die unter dem Hashtag #HangInTherePunch (etwa: Lass dich nicht unterkriegen, Punch!) regelmäßig Updates über den Affen postet. Aufnahmen der Affen, die den kleinen Primaten am Boden schleiften, sorgten dennoch für Empörung. Unzählige User und Userinnen im Netz zeigten sich von dem Mobbing im Affengehege betroffen.

Inzwischen macht das verstoßene Affenkind Fortschritte: Nach Angaben seiner Tierpfleger integriert Punch sich allmählich in die Makaken-Herde des Zoos, indem er "andere spielerisch stupst und dafür gescholten wird". In neuen Aufnahmen sieht man, dass Punch mittlerweile immer häufiger ohne sein Stofftier unterwegs ist. Er sitzt mit seinen Artgenossen in der Gruppe und bekommt sogar manchmal eine Umarmung.

Das Netz weint um Baby Punch Auf Instagram hat der neue Zooliebling sogar einen eigenen Instagram-Account, dem bereits mehr als 113.000 Menschen folgen. Vor allem Videos, in denen Punch auf einen bestimmten Tierpfleger im Zoo zuläuft und auf ihn hinaufklettert, hat das Herz mehrerer Fans erwärmt. Die Reaktionen im Netz sind meist überaus emotional: