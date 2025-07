Schimpansen haben seltener Krebs – was unser Gehirn damit zu tun hat

Menschen erkranken deutlich häufiger an Krebs als Schimpansen – und das, obwohl wir genetisch zu über 98 Prozent übereinstimmen . Lange Zeit galten Lebensstilfaktoren wie Rauchen, Umweltgifte oder industriell verarbeitete Nahrung als Hauptgründe dafür, doch die Faktoren reichten nie aus, um diesen Unterschied in der Krebsanfälligkeit zu erklären.

Im Zentrum der Entdeckung steht ein Immunprotein namens Fas-Ligand (FasL) . Es befindet sich auf der Oberfläche von T-Zellen und ist so etwas wie ihr "Todesbefehl": Trifft eine T-Zelle auf eine entartete Zelle, kann sie durch FasL ein Selbstmordprogramm in der Zielzelle auslösen – eine entscheidende Funktion bei der Krebsabwehr .

Neue Wege in der Krebstherapie

Neben der evolutionären Erkenntnis hat die Studie auch praktische Folgen. Der Mechanismus erklärt schließlich, warum moderne Immuntherapien, die bei Blutkrebs oft sehr erfolgreich sind, bei soliden Tumoren häufig enttäuschen. In Blutkrebs-Tumoren ist Plasmin kaum aktiv, das FasL bleibt funktionstüchtig. In soliden Tumoren dagegen wird die Abwehr durch das Enzym lahmgelegt.

Das Forschungsteam konnte zeigen, dass sich das FasL-Protein schützen lässt, entweder durch Hemmung von Plasmin oder mithilfe spezieller Antikörper, die FasL stabil halten. In Laborversuchen führte das zu einer deutlich verbesserten Bekämpfung von Tumorzellen.

„Unsere Ergebnisse zeigen einen neuen Weg auf, Immuntherapien auch bei schwer behandelbaren Tumoren erfolgreicher zu machen“, so Tushir-Singh. Die Forschung stecke zwar noch in den Anfängen, doch die Kombination aus Genetik, Immunbiologie und Krebsmedizin biete neue Hoffnung und einen faszinierenden Einblick in die evolutionären Entscheidungen, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind.

Die Ergebnisse wurden in Nature Communications veröffentlicht.