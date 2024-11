"Umgeben von Musik und Liebe": Der älteste Mann der Welt ist tot

Der wohl älteste Mann der Welt ist tot. John Tinniswood sei am Montag im Alter von 112 Jahren in einem Pflegeheim in der nordwestenglischen Stadt Southport gestorben, teilte das Guinness-Buch der Rekorde mit. Den Titel hatte der Brite im April übernommen, nachdem der bisherige Rekordhalter Juan Vicente Pérez aus Venezuela (114) gestorben war. Ältester Mensch der Welt ist laut Guinness-Buch die 116 Jahre alte Japanerin Tomiko Itooka.