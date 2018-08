Absturz von historischer Junkers: Hitze als mögliche Ursache

Tragisches Ende einer Erlebnisreise von Locarno nach Dübendorf. Keiner der 20 Insassen überlebte. Eine Familie aus Niederösterreich – Eltern mit ihrem Sohn – starb ebenso wie die anderen 14 Passagiere und die drei Besatzungsmitglieder. Am Samstagnachmittag prallte die JU-52 HB-HOT senkrecht mit hoher Geschwindigkeit auf den Boden. Das Unglück des 1939 gebauten Flugzeugs ereignete sich in 2540 Metern Seehöhe an der Westflanke des Piz Segnas im Kanton Graubünden in der Schweiz.

Die Absturzursache ist noch unklar, doch die Analyse der Unfallstelle lässt schon einige Schlüsse zu. „Eine Kollision mit einem Hindernis, Kabel oder einem anderen Fluggerät kann ausgeschlossen werden. Es gab keine Fremdeinwirkung von außen“, sagte Daniel Knecht von der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle. Das Flugzeug sei vor dem Absturz nicht auseinandergefallen oder habe Teile verloren. Jetzt wird abgeklärt, ob die Hitze Auslöser für das Unglück war.