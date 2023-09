Trient: Befehl zur Tötung von "Problembärin" erlassen

Die Bärin JJ4 hatte im April einen 26-jährigen Jogger in den Trentiner Wäldern getötet. MJ5 hatte zwei Männer verletzt. Die beiden Bären befinden sich in einem Tierschutzzentrum in Casteller bei Trient. Nach Angaben der Provinz hat die Anzahl der Bären in dem Gebiet seit dem EU-Projekt "Life Ursus" massiv zugenommen. Statt wie geplant 50 haben sich etwa 100 wild lebende Tiere angesiedelt.