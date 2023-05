"Problembären" im Trentino werden vorerst nicht getötet

Klage von Tierschützern

Die Bärin JJ4 hatte laut offiziellen Angaben Anfang April einen 26-jährigen Jogger angefallen und getötet. Daraufhin erließ der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti ein Dekret für ihre Tötung. Nach einer Klage von Tierschützern setzte ein Gericht diese Anweisung zunächst aus. Das Tier wurde in der Zwischenzeit gefangen und in ein Wildgehege in der Region gebracht.

Jogger tot aufgefunden

Am 5. April war der Jogger an einem Forstweg in der Trentiner Gemeinde Caldes in einem bei Wanderern und Touristen beliebten Tal (Val di Sole) tot aufgefunden worden. Eine bereits mehrfach auffällig gewordene Bärin hatte den Mann nach bisherigen Erkenntnissen getötet.

Es handelt sich um die Schwester des 2006 in Bayern erschossenen "Problembären" Bruno. Nach einer Attacke im Jahr 2020 sollte die Bärin bereits erlegt werden, ein Gericht entschied gegen die Tötung.