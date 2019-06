Abgeschleppter Eisberg soll Kapstadt mit Wasser versorgen

Einen geeigneten Berg per Satellit zu lokalisieren, in rauer See zu vertauen und – damit er nicht bricht – langsam mit Schiffen nach Südafrika zu ziehen, wäre aufwendig.

Doch mit aufwendigen Operationen hat Sloane Erfahrung. Er ist Experte für die Bergung von Schiffen und verantwortete die Aufrichtung des 2012 vor Italien auf Grund gelaufenen Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia.