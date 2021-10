Ein einziger Ironman-Triathlon ist für den deutschen Extremsportler Jonas Deichmann bestenfalls ein lockeres Aufwärmtraining. Nur ein Mal die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren mit einem Marathon (42,2 Kilometer) als Abschluss? Nicht für den Schwarzwälder, also setzte er sich im Vorjahr ein aberwitziges Ziel: In 120 Ironman-Triathlons um die Welt - Rekord!

Doch schon bald nach dem Start in München mit dem Rad am 26. September 2020 gab es die ersten Rückschläge. In Österreich war der Großglockner wegen Schneefalls bereits gesperrt, auf der Turracherhöhe musste sich Deichmann durch zehn Zentimeter hohen Schnee kämpfen. Als er dann im Norden Kroatiens in die Adria sprang, hatte der heute 34-Jährige mit den Elementen ebenso seine Probleme, Schlechtwetter verhinderte den einen oder anderen Schwimmtag. Dennoch durchpflügte er in 54 Tagen 456 km im Mittelmeer, dem er in Dubrovnik endgültig entstieg.