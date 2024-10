Bub (8) wurde bei Hasenjagd in England erschossen

Ein achtjähriger Bub ist in England bei einer Hasenjagd von einem Schuss aus einer Flinte getötet worden. Wie die Nachrichtenagentur PA meldete, erlitt der Bub durch die Schrotkugeln Verletzungen am Kopf und im Gesicht.

Obwohl er per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wurde, starb er noch am selben Tag. Der Vorfall hatte sich bereits am 28. September in einer ländlichen Gegend in der Region Cumbria im Nordwesten Englands ereignet.