60 Schüsse: Jayland Walker starb im Polizei-Kugelhagel

Den massiven Schusswaffen-Einsatz legitimierte die Polizei in ersten Stellungnahmen damit, dass Walker während der Verfolgung seinerseits auf die Beamten geschossen habe. In seinem Auto sei eine Waffe gefunden worden. Stichfeste Beweise dafür gibt es bisher nicht.

Opfer-Anwälte bezweifeln die Darstellung. Walkers Mutter bestreitet, dass ihr Sohn gewalttätig gewesen sei. Aufschluss über den Hergang soll die Veröffentlichung sämtlicher Videos bringen, die auf Kameras in den Autos und an der Uniformen der beteiligten Cops zurückgehen. Ab etwa 19.30 Uhr (MESZ) sollten die Szenen, die nach Angaben von Bobby DiCello, Anwalt der Opfer-Familie, „grausam“ sind, am Sonntag öffentlich zu sehen sein. Walkers Familie äußert eine Bitte an die Demonstranten, die sich seit Freitag in der Stadt bewegen: Keine Gewalt! Die am Einsatz beteiligten Beamten wurden vorübergehend suspendiert.