38 Tote bei Islamisten-Angriff in Demokratischer Republik Kongo

Bei einem Angriff auf Dörfer in der Demokratischen Republik Kongo haben mutmaßliche Islamisten Behördenangaben zufolge 38 Menschen getötet. Mit Gewehren und Macheten bewaffnete Männer hätten in der Nacht zum Freitag Bewohner von Dörfern im Gebiet Beni in der Provinz Nord-Kivu überfallen, sagte ein Mitarbeiter der örtlichen Verwaltung der Nachrichtenagentur Reuters am Samstag.