3-Jährige in Deutschland wird vermisst: Großaufgebot bei Suche

Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei in Köln nach einem vermissten dreijährigen Mädchen. Samstagfrüh fehlte bereits mehr als zwölf Stunden jede Spur von dem Kind. Es war am Freitagabend mit seiner Tante im Bürgerpark spazieren, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte.