Vermisster Bub Arian (6): Neuer Hinweis für die Polizei

Das Schicksal des sechsjährigen Arian aus dem deutschen Bremervörde im Norden Niedersachsen s ist weiterhin unklar. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, suchten Feuerwehr und Polizei am Dienstag den Fluss Oste von Bremervörde bis zur Ostemündung in die Elbe ab.

"Die Frau hat gut reagiert", sagte der Polizeisprecher. "Sie hat sich direkt an die Polizei gewandt." Feuerwehrleute suchten daraufhin das Gewässer in der Nähe der Schwebefähre Osten–Hemmoor im Landkreis Cuxhaven ab.

"Wir ermitteln nach wie vor in alle Richtungen", sagte der Polizeisprecher am Mittwoch. "Es scheint am wahrscheinlichsten zu sein, dass es ein Unglücksfall ist", sagte er. Möglicherweise sei der Bursche in den Fluss Oste gefallen. Es gebe aber immer noch viele Fragezeichen.

"Wir halten viele Möglichkeiten für denkbar", so der Sprecher. Demnach erhält die Polizei weiter täglich Hinweise aus der Bevölkerung.