2,78 Promille: Betrunkener schlief im Gleisbett, bleibt unverletzt

Ein betrunkener Mann ist in einem Gleisbett des Münchner Hauptbahnhofs eingeschlafen und durch Glück unverletzt geblieben.

Wie die Bundespolizei mitteilte, lief der 45-Jährige in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stark alkoholisiert am Bahnsteig entlang und stürzte ins Gleis, wo er sich in einen Schutzraum unter der Bahnsteigkante rollte.

Den Angaben zufolge schlief er dort ein.