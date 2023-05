19-Jähriger stand auf Gleise in Wien-Liesing: Polizist rettete sein Leben

Ein Polizist wurde am Dienstag zum Lebensretter: Der Beamte befand sich gerade auf dem Weg in die Arbeit, als er in der Nähe der Gleise des Bahnhofes Liesing mehrere lautstarke Schreie hörte. Mehrere Passanten forderten einen jungen Mann, der offensichtlich orientierungslos auf den Gleisen stand, auf, sofort den Gefahrenbereich zu verlassen.