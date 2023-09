21 Tote durch Zyklon im Süden Brasiliens

Beim Durchzug eines Zyklons sind nach Behördenangaben im Süden Brasiliens mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. In der Ortschaft Mucum seien 15 Leichen gefunden worden, womit sich die Gesamtzahl der Opfer auf 21 erhöht habe, sagte am Dienstag der Gouverneur des Bundesstaats Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Es handele sich um das Unwetter mit den meisten Toten in der Geschichte des Bundesstaats.