2015 soll New York emissionsfreie Flughafen-Lufttaxis bekommen

Kommerzielle Lufttaxis von Joby Aviation sollen künftig Passagiere in sieben Minuten emissionsfrei vom New Yorker Flughafen JFK in die Innenstadt von Manhattan bringen. Das elektrische Flugtaxi könne sich in rund fünf Minuten aufladen, während die Passagiere aus- und einsteigen, sagte Konzernchef JoeBen Bevirt am Sonntag bei einem Demonstrationsflug in New York. Die Passagiere sollen den Flug wie bei einer Mitfahr-App buchen. Der kommerzielle Betrieb soll 2025 starten.