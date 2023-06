20 Kilo Gold an Grenze zwischen Italien und Slowenien sichergestellt

Die Polizei der friaulischen Stadt G├Ârz hat bei zwei getrennten Eins├Ątzen an den Grenz├╝berg├Ąngen zu Slowenien rund 20 Kilo Gold beschlagnahmt. Der Gesamtwert bel├Ąuft sich auf knapp 1,8 Millionen Euro, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Freitag berichtete. Im ersten Fall fanden die Beamten am Grenz├╝bergang St. Andrea in einem Lieferwagen mit ungarischem Kennzeichen in einer K├╝hlbox im Innenraum zw├Âlf Kilogramm reines Gold.

Am Steuer des Fahrzeugs sa├č ein t├╝rkischer Staatsangeh├Âriger, der Italien mit hoher Geschwindigkeit verlassen wollte. Das Gold - unterteilt in 30 Folien und Barren - war mit der Bezeichnung "AU 999" versehen, jedoch ohne ein Punzierung. Die Herkunft des Edelmetalls im Wert von circa einer Million Euro ist somit unklar. Bargeld und einige Mobiltelefone sichergestellt.

Bei der zweiten Kontrolle, die an einem Fahrzeug mit ungarischem Kennzeichen durchgef├╝hrt wurde, das wiederum von einem t├╝rkischen Staatsb├╝rger gefahren wurde, wurden knapp neun Kilogramm reines Gold gefunden. Der Wert belief sich auf etwa 750.000 Euro. Beide Fahrer wurden wegen Geldw├Ąsche angezeigt.