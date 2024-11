17-Jährige wollte Schweine füttern – und wurde dabei totgebissen

Am 23. November ereignete sich im russischen Dorf Uschanka eine Tragödie: Eine 17-Jährige wollte eigentlich nur die Schweine am familieneigenen Hof füttern , eine alltägliche Tätigkeit. Doch dieses Mal läuft es nicht so ab wie an den anderen Tagen: Die Jugendliche wird von den Tieren totgebissen . Der Notarzt kommt zu spät. Die geschockte Familie und der Freund des Mädchens trauern.

Von Schweinen angegriffen

Was war geschehen? Die Familie der 17-jährigen Milena Shevelyova besitzt einen kleinen Bauernhof, darunter auch Schweine. An diesem Tag waren die Eltern in die nahegelegene Stadt gefahren, weshalb Milena ausnahmsweise das Füttern der Schweine übernahm, berichtet die britische Zeitschrift The Mirror, die sich wiederum unter anderem auf die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti bezieht.

Bei der Fütterung wird Milena, wie es heißt, von einem "großen aggressiven weiblichen Schwein“ umgestoßen. Das Mädchen stürzt schwer und verliert daraufhin das Bewusstsein. Danach hätten sie "alle anderen Schweine angegriffen", so The Mirror weiter. Die Tiere fügen der 17-Jährigen Wunden am gesamten Körper, aber auch am Kopf zu.