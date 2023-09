16-Jähriger starb nach Zusammenstoß mit Polizeiauto

Nach Informationen der Zeitung Le Parisien war der 16 Jahre alte Sefa S. auf einem Geländemotorrad unterwegs. Es war zunächst nicht bekannt, ob er einen Helm trug und warum die Polizei ihn anhalten wollte. Das zweite Polizeiauto, in dessen linke Seite er hineinfuhr, sei auf dem Rückweg von einem anderen Einsatz gewesen.

Tagelange Unruhen in Frankreich nach Tod eines 17-Jährigen

In der Nacht auf Donnerstag war eine zusätzliche Einheit von Gendarmen in dem Ort eingesetzt, um Unruhen zu vermeiden. Der Tod des 17 Jahre alten Nahel Ende Juni in der Vorstadt Nanterre, der sich ebenfalls geweigert hatte, sein Fahrzeug anzuhalten, hatte tagelange Unruhen in Frankreich ausgelöst.

Videoaufnahmen hatten belegt, dass ein Polizist ihn aus nächster Nähe erschossen hatte, als er am Steuer des Autos saß.