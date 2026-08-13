Abbie Lainton war mit ihrer Familie auf einem Touristenboot in der Karibik unterwegs. Insgesamt waren 35 Personen an Bord, als dieses plötzlich Feuer fing und vor der Küste der Dominikanischen Republik explodierte. Lainton wurde so schwer verletzt, dass sie drei Tage später im Krankenhaus verstarb.

Touristenboot explodiert Wie The Sun berichtet, ereignete sich der Vorfall am 27. Juli, nachdem die Laintons auf dem Boot unterwegs waren, das sie auf die Insel Saona gebracht hat, wo sie ihren Tag verbrachten. Doch bei der Rückfahrt kam es plötzlich zu der Explosion, bei der 24 Menschen verletzt wurden. 16 davon wurden zur Behandlung von Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht, darunter auch Abbie Lainton, Schwester Carley und ihr Bruder Bradley. Drei Tage später, am 30. Juli, erlag das Mädchen seinen Verletzungen.

Brandursache unklar Die Behörden haben die Ursache des Feuers noch nicht bekannt gegeben, aber eine Untersuchung eingeleitet. Auf den Social Medien häufen sich die Beileidsbekundungen an die Familie der 16-Jährigen. Abbie Lainton, die begeisterte Cheerleaderin und Trainerin des Swindon Lightning Cheer-Teams war, wird vor allem von ihren Freunden und Freundinnen sowie Sportkolleginnen vermisst. In einem emotionalen Instagram-Beitrag heißt es: „Abbie war ein sehr geschätztes Mitglied unserer Swindon Lightning-Familie. Ihre Freundlichkeit, ihr ansteckendes Lächeln, ihre unerschütterliche Unterstützung und ihre Liebe zum Cheerleading haben über die Jahre das Leben so vieler Athleten, Trainer und Familien berührt. Sie brachte so viel Licht in unser Gym, und ihr Verlust hat uns alle zutiefst erschüttert.“