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New York

Boot kentert nahe Freiheitsstatue: Frau (27) und Baby gestorben

Zwölf Menschen wurden gerettet. Für die Mutter und das Kind kam jede Hilfe zu spät.
09.08.2026, 19:25

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new york empire state building and statue of liberty

Eine Frau und ein Kind sind US-Medienberichten zufolge im New Yorker Hafen ums Leben gekommen, nachdem ihr Boot aus bisher ungeklärter Ursache gekentert war. Das Unglück habe sich am späten Samstagabend (Ortszeit) nahe Liberty Island ereignet, wo die weltberühmte Freiheitsstatue steht.

Ein Notruf sei gegen 22.25 Uhr eingegangen, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf die New Yorker Polizei. Daraufhin seien Rettungstaucher und Einsatzkräfte aus der Luft angerückt. Zwölf Menschen konnten den Angaben zufolge gerettet werden. Im Wasser fanden Taucher später eine 27 Jahre alte Frau und ein fünf Monate altes Mädchen. Beide seien zunächst in ein Krankenhaus gebracht, dort aber für tot erklärt worden. Die zwölf Überlebenden seien in stabilem Zustand.

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Der 46 Jahre alte Bootsführer wurde nach Angaben der Polizei in 13 Fällen wegen Gefährdung anderer angeklagt. Die Küstenwache prüft zudem, ob es sich um eine unerlaubte kommerzielle Charterfahrt gehandelt haben könnte. Gemeinsam mit der New Yorker Polizei ermittelt sie weiter zu den Umständen und zur Ursache des Unglücks.

Agenturen, bqu  | 

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