1,5 Meter lang: Riesenpenis am Ostsee-Strand entdeckt

Der Penis gehört einem Buckelwal

Er war eigentlich mit einem Reinigungsteam unterwegs, um den Strand von Plastik und anderem Müll zu säubern, als ein auffällig langer, dunkler Gegenstand seine Aufmerksamkeit erregte. Zunächst hielt er das 1,5 Meter lange "Ding" für eine riesige Seeschlange, war sich aber nicht ganz sicher.

Also brachte er das vermeintliche Tier zu "NaturBornholm", einem der Geologie und Naturgeschichte der Insel gewidmeten Erlebniszentrum, wo es genauer untersucht wurde. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen 1,5 Meter langen Penis handelt, der von einem Buckelwal stammt. Dieser wurde im Juli am Strand von Dueodde, der sich an der Südostspitze Bornholms befindet, entdeckt.