14.299 boxende Mexikaner sorgen für Weltrekord

Mit fliegenden Fäusten zum Weltrekord: In Mexiko-Stadt hat am Samstag die Boxstunde mit den meisten Teilnehmern aller Zeiten stattgefunden. 14.299 Menschen nahmen an der Aktion auf der zentralen Plaza Zócalo in der mexikanischen Hauptstadt teil - und sicherten der Millionenmetropole einen weiteren Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.

Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum gab den Erfolg des Rekordversuchs am Samstag bekannt. Ihre Verwaltung hatte den Rekordversuch organisiert. Sheinbaum postete ein Video, in dem sie sich bei den "Champions und denen, die das möglich gemacht haben", bedankte.