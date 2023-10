1,4 Millionen Dollar: US-Amerikaner geschockt über Strafzettel

Kein Tippfehler

Der Mann vermutete einen Tippfehler und rief bei der Behörde an. Aber nein, hieß es dort, er müsse den Betrag zahlen oder am 21. Dezember vor Gericht erscheinen. Der Rechtsanwalt Sneh Patel sagte dem Sender, dass Strafmandate in Georgia eigentlich nie über 1.000 Dollar (950,21 Euro) gingen.

Der Sender machte sich daraufhin bei der Verwaltung der Stadt Savannah schlau. "Der in der elektronischen Vorladung genannte Betrag ist ein Platzhalter, keine Geldstrafe", antwortete diese. Letztere würde erst vom Richter beim Gerichtstermin festgelegt.

➤ Mehr lesen: Polizist in NÖ soll eingehobene Bußgelder behalten haben