14-jährige US-Amerikanerin hilft mit Entdeckung im Kampf gegen Corona

Und das mit Erfolg. In ihrer Studie konnte das Mädchen ein Molekül entdecken, das sich selektiv an das Spike-Protein des Coronavirus binden können soll. Die Bindung und Hemmung dieses viralen Proteins könnte somit den Eintritt in die Zelle verhindern.

Zur Erklärung: Das Virus braucht genau diese Proteine auf der Oberfläche, um menschliche Zellen zu infizieren. Anika Chebrolus Entdeckung könnte somit das Fundament für die zukünftige Entwicklung eines Medikaments darstellen.