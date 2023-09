13-Jährige vergewaltigt: Sechs Soldaten in El Salvador festgenommen

Sechs Angehörige der Streitkräfte sind in El Salvador wegen der Vergewaltigung einer 13-Jährigen festgenommen worden. Einem Unteroffizier werde die Täterschaft und fünf Soldaten eine Beteiligung vorgeworfen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des mittelamerikanischen Landes am Donnerstag mit.

Das Mädchen war am Samstag auf dem Heimweg vom Strand mit drei Freunden in der Ortschaft Mizata an der Pazifikküste vergewaltigt worden. Ein weiteres Mädchen der Gruppe sei geschlagen, zwei andere Jugendliche bedroht worden, berichteten Bewohner.

