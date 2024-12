"Wunder": 11-Jährige überlebte allein Schiffbruch vor Lampedusa

Ein Mädchen im Alter von 11 Jahren ist von dem deutschen NGO-Schiff "Trotamar III" vor der Insel Lampedusa gerettet worden. Es soll die einzige Überlebende des Schiffbruchs eines Migrantenbootes vor drei Tagen sein, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Mittwoch berichtete. 45 Migranten waren von Sfax in Tunesien aus in Richtung Italien aufgebrochen. Nach Angaben des Mädchens aus Sierra Leona sank das Boot wegen eines starken Sturms.

Das kleine Mädchen hielt sich mithilfe eines Schlauches und einer Schwimmweste über Wasser, als es gerettet wurde. "Wir haben das Kind gehört, weil es laut schrie", berichteten die Retter der NGO Compass Collective, Betreiberin der "Trotamar III". Das NGO-Schiff befand sich wegen eines weiteren Rettungseinsatzes unweit von Lampedusa.

Kind in guter körperlicher Verfassung

Das Kind kam am Mittwoch um 6 Uhr in Lampedusa an und wurde medizinisch betreut. Es sei in guter physischer Verfassung, doch geschockt. Es habe gesehen, wie alle anderen Menschen, die mit ihm an Bord des Schiffes waren, ertrunken seien. Das Mädchen wurde im Hotspot der Insel untergebracht.