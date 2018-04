Warum ein Flugzeug auf einem Dach landet

In der Nacht zum Donnerstag kam die Maschine in Graz an, per Sondertransport und so klein zerlegt, wie nur möglich. Wobei Größe hier relativ ist: Allein der 50 Meter lange Rumpf der Maschine, in der einst Platz für 189 Passagiere war, wiegt 54 Tonnen. Der gesamte Transport mit Spezialfahrzeug bringt 122 Tonnen auf die Waage.

Dabei war das Gewicht noch nicht einmal die größte Herausforderung: Mit dem starren Stück um Kurven zu manövrieren, musste zuvor in einer Computersimulation getestet werden, erklärt Franz Sucek von der Firma Prangl. „Wenn du Hindernisse hast, kriegst du den geraden Teil in einer Kurve fast nicht rüber. Da hat es Häuserwände gegeben, bei denen rechts und links gerade noch ein Finger reingepasst hat.“

Fünf Meter breit und viereinhalb Meter hoch ist das Flugzeug: Um damit in enge Straßen einbiegen zu können, wurden in Graz Ampeln und Verkehrsschilder demontiert und in Niederösterreich sogar Kreisverkehre. „Da sind wir dann gerade durchgestochen“, erzählt Sucek.

In den nächsten Wochen werden die Tragflächen wieder angeschraubt. Danach wird die Maschine auf das Dach gehievt. Am 4. Juli soll die Eröffnung sein: Das Flugzeug wird dann als „Event Location“ zu mieten sein, wie Hoteldirektor Ricardo Nickel erläutert: Für Weihnachtsfeiern, Hochzeiten, Schulungen. Allerdings rechnet Neukam auch mit Schaulustigen, die das Flugzeug gegen eine Eintrittsgebühr „in sehr niedrigem Rahmen“ betrachten können.