Zahlen und Fakten zum Schulstart

Am 5. September beginnt für mehr als 200.000 Wiener Schulkinder ein neues Schuljahr. Ihrem ersten Schultag fiebern schon jetzt rund 17.000 Taferlklassler entgegen. Rund 82.000 Schüler besuchen die 352 Wiener öffentlichen allgemein bildenden Pflichtschulen.



In diesem Jahr werden 53.000 die 210 Volksschulen besuchen. 24.000 werden in den 93 Hauptschulen erwartet und 2600 in den 39 Sonderschulen. Die zehn Polytechnischen Schulen bieten Platz für 2800 Schüler. 3568 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf befinden sich in 669 Integrationsklassen an Volks-, Hauptschulen und Polytechnischen Schulen.