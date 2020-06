"Vorrang für Kinder": Temposünder eingebremst

Mittels Lasermessgerät wurden die Temposündern aufgespürt. Bezirksinspektor Alexander Schönauer: „Gerade die Kinder wissen oft nicht, wie sie sich auf einer stark befahrenen Straße verhalten sollen. Vor allem wegen ihrer Körpergröße werden sie oft spät gesehen."

Volksschullehrerin Elisabeth Taibl kennt den Schulweg in der Sperlgasse: „Die Polizei ist hier wirklich verstärkt im Einsatz. Die Eltern sollten so oft es geht, mit ihren Kindern den Schulweg abgehen. Damit lernen sie, welche Gefahrenzonen es gibt und auf was geachtet werden soll."



Kennen Sie ebenfalls Gefahrenstellen für Kinder, dann schicken Sie ein Mail (mit Foto wenn möglich) an vorrangkinder(at)kurier.at. Schon morgen könnte die Polizei dort sein.